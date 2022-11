Sommaruga-Nachfolge: Das sagt Experte Mark Balsiger

Rücktritt Sommaruga : Wer macht das Rennen? Die Einschätzung mit Polit-Experte Mark Balsiger jetzt live

Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt per Ende Jahr zurück. Wer in ihre Fussstapfen tritt, ist derzeit noch unklar. Klar ist, dass gleich zwei neue Mitglieder in den Bundesrat gewählt werden. Politik-Experte Mark Balsiger ordnet ein.