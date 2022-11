Balsthal SO: «Wer macht so etwas?» – Unbekannte entsorgen Kleiderbügel im Wald

Der Balsthaler S.O.* machte bei einem Spaziergang im Wald eine unschöne Entdeckung. Zahlreiche Sicherheits-Chips, die normalerweise in Geschäften an Kleidern angebracht werden, wurden auf dem Waldboden entsorgt. Sofort meldete er den Fall der Polizei, die sich um den Abfall kümmerte . Wenige Tage später, als O. erneut unterwegs war, stellte er fest, dass nun auch noch Kleiderbügel im Wald weggeworfen worden waren.

«Wer macht so was? Es kostet ja gar nichts, diese Dinge in einen Abfallsack zu stecken und gerecht zu entsorgen», sagt er zu 20 Minuten. «Nur ein richtiger Idiot wirft diese Bügel und Sicherheits-Chips in die Natur.» Er lebe seit zwei Jahren in Balsthal und habe so etwas noch nie gesehen.