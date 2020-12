Der Bundesrat will sich am Freitag erneut beraten.

Am Montag trafen sich die kantonalen Gesundheitsdirektoren mit Bundesrat Alain Berset.

Am Montagabend wurde bekannt, dass der Bundesrat den Kantonen drei Massnahmenpakete vorgeschlagen hat, die bei einer Verschlechterung der Corona-Lage eingeführt werden. In allen drei Paketen dabei: ein Gastro-Lockdown.

Der Bundesrat würde mit dem Entscheid bis zum 28. Dezember warten, dies geht den Kantonen jedoch zu lange. Die Gesundheitsdirektoren forderten am Montag «rasch entschlossene Massnahmen.» Lukas Engelberger, der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren sagt: «Wir müssen die Überlastung des Gesundheitswesens unbedingt verhindern.» Das Spezielle daran: Lange Zeit forderte der Bund die Kantone zu weiteren Massnahmen auf, nun ist es umgekehrt.

Bundesratssitzung am Freitag

Trotzdem wollen Bund und Kantone nicht zurück zur ausserordentlichen Lage. Laut Engelberger ist man weiterhin gewillt, gemeinsame Verantwortung in der «besonderen Lage» zu tragen. Allerdings: Ein Gastro-Lockdown in einzelnen Kantonen ist allerdings schwerer durchzusetzen, als eine einheitliche Lösung in der Schweiz.