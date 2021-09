Ex-SVPler schiesst gegen Partei : «Wer Masken und Impfung ablehnt, hat nicht alle Tassen im Schrank»

Karl Zweifel politisierte jahrelang für die Zürcher SVP. Nun gab der Arzt seinen Austritt aus der Partei bekannt: Grund sei die «radikalisierte und total falsche» Haltung gegenüber Covid-19, die die Mehrheit der SVP-Exponenten vertrete. Dennoch legt die Partei an Mitgliedern zu.

Seinen Parteiaustritt kündigte Karl Zweifel auf Facebook an. Als Begründung fügte der 64-Jährige hinzu, es sei der «beschämende und antiwissenschaftliche Schwachsinn, den die Mehrheit in unserer Partei – inklusive Aeschi und Maurer – in Sachen Covid-19 vertritt», der ihn zu diesem Schritt getrieben habe. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärt der einstige Kantons- und Stadtparlamentarier, das Fass zum Überlaufen habe letztlich ein Interview von Bundesrat Ueli Maurer im «SonntagsBlick» gebracht, in dem dieser Sympathie für Impfverweigerer bekundete: «Ich bewege mich auch unter Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Das sind nicht einfach Spinner und Verschwörungstheoretiker, sondern senkrechte Schweizer, die sagen: Jetzt geht der Staat zu weit.»