Ryan Cohen, 35-jähriger Unternehmer, hat sein Haustierartikel-Geschäft Chewy 2017 für mehr als drei Milliarden Dollar an Petsmart verkauft

Diese Firmen und Privatpersonen verdienten Milliarden mit den Gamestop-Aktien. Die Anzahl der Gamestop-Aktien wurde am 10. Januar 2021 festgehalten, die Kursgewinne gelten für die Zeit bis zum 29. Januar.

Es klingt wie die Geschichte von David und Goliath: Hunderttausende Kleinanleger tun sich zusammen und zwingen riesige Hedgefonds in die Knie . Viele Kleinanleger machte Kurssprung der Gamestop-Aktie auf dem Papier reich, manche gar zu Millionären.

Doch nicht nur die kleinen Player profitierten von den Kurs-Kapriolen. Wie die Handelszeitung schreibt, haben auch Investment-Firmen und Milliardäre viel Geld mit der Gamestop-Aktie verdient. Also genau jene bei den Reddit-Usern verhassten Player.

In der Bildergalerie oben siehst du, wer mit dem Gamestop-Flashmob abkassiert hat .

Auch die Schweizer Nationalbank hat Millionen verdient

Neben zahlreichen Investmentfirmen und Privatpersonen haben auch Banken vom Boom der Gamestop-Aktien profitiert. Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat in ihrem Portefeuille 132’000 Gamestop-Aktien. Diese waren am 30. September 2020 1.4 Millionen Dollar wert, wie der Finanz-Blog Inside Paradeplatz schreibt. Mit dem Kursanstieg der Gamestop-Aktie hat die SNB 44 Millionen Dollar verdient.

Ob die vielen Kleinanleger sich bewusst waren, dass bei einem Kursanstieg der Gamestop-Aktie auch Investmentfirmen und reiche Menschen profitieren, ist nicht klar. Vor allem bei den Kleininvestoren in den USA dürften auch nostalgische Gefühle eine Rolle gespielt haben, wie CNBC schreibt. Viele würden Gamestop als Laden aus der Kindheit kennen und hätten so noch ein wenig Spass damit gehabt, bevor der Name für immer verschwindet.