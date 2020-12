1 / 8 Sich bedenkenlos mit den Grosseltern am Tisch zum Weihnachtsmahl zu versammeln, ist dieses Jahr nicht möglich. Pexels epatocentro.ch/ epatocentro.ch «Es sterben in der Schweiz täglich gegen 100 Personen an Covid. Für ein Mittag- oder Abendessen lohnt sich dieses Risiko nicht.» Pexels

Darum gehts Infektiologe Christian Garzoni ist der Ansicht, dass Familien auf das Weihnachtsfest mit älteren Menschen verzichten sollten.

«Sinnvoll sind dieses Jahr kurze Weihnachten im kleinen Kreis», sagt Generationenforscher François Höpflinger.

Das BAG rät hingegen nicht von Feiern mit den Grosseltern ab.

Mit steigenden statt sich halbierenden Corona-Fallzahlen schreitet die Schweiz auf die Feiertage zu. In einigen Kantonen wachsen die Infektionszahlen exponentiell. Verschärfen will der Bundesrat die Corona-Massnahmen erst am 28. Dezember, sollten die am letzten Freitag beschlossenen Massnahmen nicht greifen. Die Weihnachtsfeier mit der Familie steht für ältere Menschen auf dem Spiel.

«Wer ein Weihnachtsfest mit älteren Personen und vielen Leuten an einem grossen Tisch veranstaltet, handelt fast schon kriminell», sagt Christian Garzoni, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano. Man müsse realistisch sein. Möglich seien höchstens kürzere Besuche bei den Eltern oder Grosseltern mit Maske und Abstand.

«Die Massnahmen werden uns auch noch nach Weihnachten begleiten, auch wenn einige bis zu den Feiertagen befristet sind», so Garzoni. Besserung sei aber mit dem Frühling und der Impfung in Sicht. «Es sterben in der Schweiz täglich gegen 100 Personen an Covid. Für ein Mittag- oder Abendessen lohnt sich dieses Risiko nicht.»

«Kurze Weihnachten im kleinen Kreis»

Auch der Soziologe und Generationenforscher François Höpflinger rät älteren Menschen zur Zurückhaltung beim Feiern mit der Familie. «Sinnvoll sind dieses Jahr kurze Weihnachten im kleinen Kreis», sagt er. Grosseltern rät er zu getrennten Treffen. «Meine Frau und ich besuchen die Familie unseres Sohnes an einem Tag zum Kaffee und geben den Enkeln dann die Geschenke», sagt der 72-Jährige. Eventuell liege an einem anderen Tag ein kurzes Abendessen bei der Familie der Tochter noch drin.

Die Familien sollten situationsbedingt entscheiden, ob ein Treffen mit den Grosseltern vernünftig sei, sagt Höpflinger. «Gab es zum Beispiel in der Schule der Enkel Corona-Fälle, würde ich auf die Feier mit den Grosseltern eher verzichten.» Auch ältere Menschen, die sich kürzlich einer Operation unterzogen hätten, sollten dieses Jahr ohne die Familie feiern.

«Diese Menschen leiden besonders»

Um die ausgefallene Familienfeier zu kompensieren, schlägt Höpflinger Telefongespräche oder den digitalen Austausch vor. «Auch mit einer Postkarte oder einer Zeichnung machen Enkel ihren Grosseltern eine Freude.»

Schwieriger wird es laut dem Generationenforscher für ältere Menschen, die zu ihrer Familie unter dem Jahr wenig Kontakt haben. «Wenn die Weihnachtsfeier für sie jedes Jahr ein zentrales Ereignis ist, können Telefongespräche sie kaum über das ausgefallene Treffen hinwegtrösten.» Besonders unter der Einsamkeit würden Alleinstehende leiden. Ein hoher Stellenwert erhalte dann das Fernsehprogramm. «Eine Idee wäre, zum Beispiel den Treppenhausnachbarn, der auch allein zu Hause sitzt, zum gemeinsamen Fernsehen einzuladen – natürlich mit dem nötigen Abstand.»

BAG lässt Feiern mit Grosseltern zu

Auch die Corona-Taskforce schreibt in einem internen Bericht, der 20 Minuten vorliegt, dass die Aussicht auf eine baldige Impfung das Verhindern von Infektionen aus ökonomischer wie auch individueller Perspektive noch wertvoller mache. «Sich kurz vor der schützenden Impfung anzustecken (und möglicherweise zu erkranken und zu sterben), ist besonders tragisch.»