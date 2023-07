Zürich: «Wer mitfährt, kann verzeigt werden» – greift die Polizei an der Critical Mass ein?

Das Zürcher Statthalteramt hat Anfang Juli ein Machtwort gesprochen und verfügt, dass die Critical Mass der Bewilligungspflicht unterliegt. «Wird für die Demonstration am 28. Juli keine Bewilligung eingeholt, ist sie illegal. Das heisst: Die Demonstrierenden machen sich bei einer Teilnahme strafbar», sagte Polizeikommandant Beat Oppliger an einer Medienkonferenz am 12. Juli.