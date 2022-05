Tierheim sucht Abnehmer : Wer möchte eine ehemalige Laborratte bei sich aufnehmen? 

Ein Tierheim in Orpund vermittelt ausgediente Laborratten an Privatpersonen.

Das Tierheim Rosel in Orpund nimmt ausgediente Laborratten auf und vermittelt sie an private Halterinnen und Halter. Die Versuchstiere stammen von der ETH Lausanne, wie das Online-Portal Ajour.ch berichtet. Wegen ihrer hohen Intelligenz und Neugier sind die Nager bei Verhaltensexperimenten beliebt. Bisher wurden die Tiere am Ende ihrer Laufbahn eingeschläfert.

Rehoming hat Potenzial

Eingewöhnung als Haustier

Die Ratten in Orpund werden inzwischen langsam an ihr baldiges Haustier-Leben herangeführt. Die Nagetiere kannten bisher nur Zeitungsstreifen, Plastikhäuschen und Futterpellets. Im Tierheim werden sie beispielsweise an Holz, Heu und an Gemüse gewöhnt.