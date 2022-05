Super-League-Konferenz: Wer muss in die Barrage? Luzern pennt und kassiert bereits das 0:1

Zürich – Luzern 3' Was für ein Kaltstart für die Luzerner. Mit dem ersten hohen Ball in die Tiefe hebelt der FCZ die Luzerner Abwehr aus. Ceesay legt ab auf Tosin. Dieser zirkelt den Ball stark in die Maschen. Müller kommt nicht mehr heran. Damit wäre Stand jetzt Sion sicher in der Super League, Luzern in der Barrage.