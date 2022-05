Champions League wohl futsch : Xhaka geht nach Pleite auf Mitspieler los – «brauchen Leute mit Eiern»

Nach der 0:2-Niederlage gegen Newcastle dürfte Arsenal erneut die Champions League verpassen. Nati-Captain Granit Xhaka findet nach der Partie deutliche Worte.

Fabian Schär blieb nach einem Zweikampf kurz nach Beginn der zweiten Hälfte am Boden liegen.

Granit Xhaka nimmt nach der Auswärtspleite in Newcastle kein Blatt vor den Mund.

Am Montagabend verliert Arsenal am zweitletzten Spieltag auswärts gegen Newcastle mit 0:2.

0:2 gegen Mittelfeldclub Newcastle – für Arsenal dürfte der Traum von der Rückkehr in die Champions League am Montagabend geplatzt sein. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den viertplatzierten Stadtrivalen Tottenham vor dem letzten Spieltag, die Spurs weisen zudem das deutlich bessere Torverhältnis auf.

Nach der 0:2-Pleite im St. James’ Park findet ausgerechnet Granit Xhaka deutliche Worte. «Von der ersten Minute bis zur 90. Minute hatten wir es nicht verdient, auf dem Platz zu stehen», sagt der Nati-Captain im Interview nach dem Spiel. «Mit so einer Leistung hat man es nicht verdient, Champions League oder Europa League zu spielen.»

Die Königsklasse wird damit in der kommenden Saison wohl zum sechsten Mal in Folge ohne Arsenal über die Bühne gehen. «Ich weiss nicht, warum wir nicht tun, was der Trainer verlangt», sagt Xhaka, der von «einer katastrophale Leistung» spricht. «Wenn jemand nicht bereit ist, soll er zu Hause bleiben.»