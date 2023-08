Vorstoss: «Wer nicht budgetieren kann, dem hilft der Direktabzug der Steuern»

In anderen Ländern, so auch bei unseren deutschen Nachbarn, werden unter anderem die Steuern direkt vom Lohn abgezogen. Das möchte die Berner Grossrätin Andrea Zryd (SP) auch für die Schweiz, denn hierzulande zählen offene Steuerrechnungen zu den grössten Schuldenfallen: Bis zu 330'000 Personen werden jährlich wegen Steuerschulden betrieben. Indem die Steuern auf freiwilliger Basis direkt vom monatlichen Salär abgezogen werden, könne dieses Problem gelöst werden.

Der Grossteil der 20-Minuten-Community sieht es ähnlich. Nur wenige appellieren an den «gesunden Menschenverstand» und zeigen auf, dass man auf die «Eigenverantwortung» setzen solle. So schreibt etwa Leser Andruss: «Überall soll einem die Eigenverantwortung genommen werden. Jeder weiss doch Anfang des Jahres, was etwa an Steuern auf ihn zukommt …» Ähnlich sieht es tintreg: «Ein weiterer Vorschlag, der im ersten Moment sehr vernünftig klingt, jedoch auch nur die weitere Entmündigung des Bürgers zur Folge hat. Eigenverantwortung heisst das Zauberwort!»