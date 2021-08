Preisexplosion bei Häusern - «Wer nicht erbt, für den ist der Traum vom Eigenheim vorbei»

Immobilien in der Schweiz sind seit Corona teurer geworden.

Ein Platzen der Blase ist nicht in Sicht.

Der Traum vom Eigenheim verpufft für immer mehr Menschen. Im Juli stiegen die Preise fürs Einfamilienhaus in der Schweiz um 1,5 Prozent, wie eine Auswertung von Immoscout24 in Zusammenarbeit mit dem Immo-Beratungsunternehmen Iazi zeigt. Damit kostet ein Einfamilienhaus fast zehn Prozent mehr als im Sommer 2020. Das ist der höchste Preisanstieg seit 2013.

Der Inseratepreis für ein typisches Haus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche beträgt nun durchschnittlich rund 1,13 Millionen Franken. «Wer Wohneigentum erwerben will, benötigt ein immer dickeres finanzielles Polster – und aufgrund des knappen Angebots eine gute Portion Glück», sagt Martin Waeber, COO von Scout24.

Die Pandemie habe das Eigenheim noch attraktiver gemacht. Der Wunsch nach mehr Wohnfläche und mehr Grün habe der Nachfrage einen starken Auftrieb gegeben. Waeber spricht von einer Ausnahmesituation und rechnet damit, dass die Preise noch solange steigen werden, wie die Pandemie unseren Alltag in der Schweiz bestimmt.

Preise fürs Eigenheim steigen seit 25 Jahren

«Seit 25 Jahren steigen die Immobilienpreise in der Schweiz», sagt der Immobilienexperte Roman Ballmer von Iazi. Normalerweise entwickle sich der Immobilienmarkt in Zyklen und eine Phase des Abschwungs wäre an der Zeit.