Wer nicht gerne am Flughafen wartet, fliegt lieber ab Basel

Noch bis zu den Sommerferien ist am Zürcher Flughafen mit langen Wartezeiten zu rechnen. Schuld daran sei ein Personalmangel. Am Euro-Airport Basel wartet man deshalb nur halb so lange.

1 / 3 Am Zürcher Flughafen wartet man fast doppelt so lange für Pass- und Sicherheitskontrollen verglichen mit dem Basler Euro-Airport. 20min/News-Scout So wartet man in Zürich durchschnittlich 30 Minuten, während man in Basel im Schnitt nach 15 Minuten die Pass- und Sicherheitskontrollen durchlaufen hat. 20min/Ela Çelik Grund dafür sei ein Personalmangel. Wie «Nau» berichtet, fehle es in Zürich an Mitarbeitenden. 20min/News-Scout

Darum gehts Reisende über den Zürcher Flughafen müssen mit langen Wartezeiten rechnen.

Wer dagegen über Basel fliegt, ist deutlich schneller.

Grund dafür ist angeblich ein Personalmangel am Zürcher Flughafen. Erst im Sommer könnte sich die Lage verbessern.

Über Auffahrt droht langes Anstehen – Reisende am Flughafen Zürich haben regelmässig mit grösseren Wartezeiten bei der Pass- und Sicherheitskontrolle zu kämpfen. Wie Nau.ch berichtet, seien 30 Minuten Wartezeit bei den Sicherheitschecks vor dem Abflug normal. Jene nach der Landung könnten noch länger dauern. So hatte sich nach Auffahrt etwa eine über 30 Meter lange Schlange vor den Schaltern gebildet. 30 Minuten Wartezeit seien mittlerweile normal, heisst es. Wer schneller reisen will, fliegt deshalb lieber über Basel, denn: Am Euro-Airport Basel-Mulhouse wartet man deutlich weniger lang.

«Bei der Sicherheitskontrolle waren in den letzten Wochen Wartezeiten von durchschnittlich acht bis zwölf Minuten zu verzeichnen», so die Medienstelle des Flughafens gegenüber Nau.ch. «Der Höchstwert im Mai betrug bis anhin 15 Minuten.» An den Auffahrtsfeiertagen dauerte es aber auch in Basel etwas länger. So warteten Reisende durchschnittlich 20 bis 25 Minuten, zu Spitzenzeiten maximal 47 Minuten.

Schuld ist der Personalmangel

Grund für die schnellere Abfertigung sei das Personal. Während die Kantonspolizei Zürich – welche am Zürcher Flughafen für die Passkontrollen zuständig ist – unter Personalmangel leidet, ist in Basel eine private Firma im Einsatz, die gemäss Flughafen die Ressourcen bei Bedarf anpassen könne. Bessere Zustände am Zürcher Flughafen sind gemäss «Nau» erst im Sommer zu erwarten.