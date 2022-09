Femizide in Ägypten: Wer nicht heiraten möchte, wird getötet

Amani, Salma, Naiyera: So heissen die jüngsten Opfer von frauenfeindlichen Attacken in Ägypten. Die drei Frauen haben eines gemeinsam: Sie lehnten die Heiratsanträge ihrer Freunde ab.

1 / 5 Die 19-jährige Amani Abdul-Karim al-Gazzar wurde am 3. September 2022 von ihrem Ex-Freund getötet, weil sie ihn nicht heiraten wollte. Es ist der dritte Fall in diesem Sommer. Facebook Erst vor wenigen Wochen wurde Salma Bahgat von ihrem Freund Islam Mohamed getötet. Facebook Die Frau hatte seinen Heiratsantrag abgelehnt, er wartete bewaffnet mit einem Messer auf sie und stach mehrmals auf sie ein. Facebook

Darum gehts In Ägypten wurde am Samstag erneut eine junge Frau nach abgelehntem Heiratsantrag getötet.

Es ist der dritte Fall in diesem Sommer.

Frauenfeindlichkeit ist laut Experten tief in der ägyptischen Kultur verwurzelt.

Die Fälle häufen sich: In Ägypten ist erneut eine junge Frau getötet worden, weil sie den Heiratsantrag eines Mannes abgelehnt hatte. Die 19-jährige Amani Abdul-Karim al-Gazzar hatte den 29 Jahre alten Ahmad Fathi Ameirah wegen «seines schlechten Verhaltens» zurückgewiesen. Verärgert über die Ablehnung schoss der Mann am Samstag die Uni-Studentin in den Rücken – und flüchtete.

Der jüngste Vorfall fand im Dorf Tukh Tanbisha in der Provinz Minufija nördlich von Kairo statt. Ein Video, das gleich nach der Tat in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zeigt die Anwohner in Panik und Schrecken. Einige schreien und versammeln sich um das Opfer. Wie der Sender «Al-Arabija» berichtet, haben Helfer noch versucht, die Frau wiederzubeleben, sie starb jedoch auf dem Weg ins Spital.

Der Fall ist der dritte in diesem Sommer: Erst vor wenigen Wochen passte der 22-jährige Islam Mohamed seine Ex-Freundin Salma Bahgat mit der Absicht, sie zu töten, ab. Nachdem sie sein Heiratsangebot abgelehnt hatte, begann er Morddrohungen gegen die Frau und ihre Familie auszusprechen.

Salmas Eltern verboten dem Mann jeglichen Kontakt zu ihr. Also trickste Mohamed eine von Salmas Freundinnen aus, bis er herausfand, wann und wo er sie antreffen könnte. Zur besagten Zeit wartete er bewaffnet vor dem Eingang eines Anwesens in der Stadt Zagazig nordöstlich von Kairo auf sie. Als Salma schliesslich auftauchte, stach er mehrmals mit dem Messer auf sie ein und tötete sie.

Täter zum Tode verurteilt

Im Juni hatte ein Mann auf die 21-jährige Naiyera Ashraf vor dem Eingang der Universität in Mansoura im Norden Ägyptens mit einem Messer in der Hand gewartet. Nach dem Unterricht schlitzte Mohamed Adel, dessen Heiratsantrag Naiyera abgelehnt hatte, ihr die Kehle auf offener Strasse auf. Er wurde von Passanten verprügelt und festgehalten, bis die Polizei kam.

Das auf Social Media Video einer Überwachungskamera wurde von Millionen Menschen angesehen. Naiyeras Tötung rückte das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt in Ägypten ins Rampenlicht. Nur eine Woche nach der Tat wurde Mohamed Adel von einem ägyptischen Gericht zum Tode verurteilt. Naiyeras Familie begrüsste das Urteil. «So Gott will, werden wir sehr bald an seiner Beerdigung teilnehmen», sagte die Schwester des Opfers.

Frauen leben in ständiger Furcht

Naiyeras Fall versetzte viele junge Frauen in Angst– einige fürchteten sich sogar, ihre Häuser zu verlassen, wie «The National» berichtete. Doch für den Mörder gab es in ägyptischen Medien viel Mitleid und Verständnis. Er sei nach der Zurückweisung mit «einem gebrochenen Herzen zurückgelassen» worden, sagten beispielsweise die Kommentatoren eines ägyptischen Fernsehsenders.

«Frauenfeindlichkeit ist tief in der ägyptischen Kultur verwurzelt», erklärt Said Sadek, Professor für politische Soziologie an der American University in Kairo. Laut einer Studie des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und der ägyptischen Regierung erleben pro Jahr etwa 7,8 Millionen Frauen in Ägypten unter einer Form von Gewalt, «sei es durch den Ehepartner, Verlobten oder Personen aus ihrem näheren Umfeld oder durch Fremde an öffentlichen Orten».

Auch sexuelle Gewalt ist weit verbreitet: Laut einem 2013 veröffentlichten UN-Bericht haben 99,3 Prozent der ägyptischen Mädchen und Frauen in ihrem Leben irgendeine Form von sexueller Belästigung erlebt.