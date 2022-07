Basel: Wer oder was steckt hinter diesem Tatort?

Die Staatsanwaltschaft, in Basel zuständig für alle Verbrechen, war ahnungslos. Also kein Verbrechen. Aber wer steckt dann hinter diesem Tatort?

Am Boden waren die Silhouette einer Person sowie eine Blutspur zu sehen. Aber etwas an diesem Tatort stimmt nicht.

Was ist hier geschehen? Hinter der Barfüsserkirche machte sich unter dem Vordach der alten Klostermauer am Freitagmorgen die Spurensicherung zu schaffen.

«Guten Tag, in Basel Nähe Barfüsserplatz ist eine Person verletzt oder getötet worden», meldete ein News-Scout am Freitag. Die Spurensicherung sei dort gewesen, es gebe eine Nachzeichnung der Person am Boden und eine Blutspur. Kurzer Blick auf die Website der Basler Staatsanwaltschaft. Nichts. Anfrage beim Mediensprecher der Behörde. «Was, ein Tatort? Wo? Am Barfüsserplatz?» Er ruft das Einsatzjournal ab. Stille in der Leitung. Dann: nichts. Er kläre das ab und melde sicher wieder. Und wieder heisst es: «Uns ist nichts bekannt.»