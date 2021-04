Für das Recycling seien ausschliesslich Getränkeflaschen mit dem offiziellen PET-Recycling-Signet geeignet. Die übrige Verpackungen aus PET wie Öl- und Essigflaschen oder Essschalen und alle anderen Arten von Kunststoffen wie Milch- oder Plastikflaschen dürfen nicht in die PET-Sammlung gelangen, so die Stadt Luzern.

In der Stadt Luzern werden PET-Flaschen teilweise immer noch falsch entsorgt, mahnt die Stadt. Sie würden bei den Sammelstellen in Tragetaschen deponiert oder sogar beim Altglas oder bei den Büchsen eingeworfen.

PET kann zu 100 Prozent wiederverwertet werden und verliert seine Eigenschaften nicht, lässt sich also wiederholt zu hochwertigen Produkten verarbeiten, teilt die Stadt Luzern mit. PET bestehe vollständig aus Erdöl oder Erdgas. «Für die Herstellung von einem Kilogramm PET sind fast zwei Kilogramm Rohöl notwendig», schreibt die Stadt Luzern weiter. Gegenüber der Neuproduktion von PET können beim Recycling 52 Prozent Energie und jährlich zirka 43 Millionen Liter Erdöl eingespart werden. Dabei werde in der Schweiz der jährliche Ausstoss von 138’000 Treibhausgasen verhindert. Aktuell betrage die PET-Recyclingquote 82 Prozent, was 4,2 Kilogramm pro Person oder mehr als 1,3 Milliarden PET-Flaschen entspreche.