WM-Ticker: Wer reist an die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien?

So haben sich die Schweizerinnen und Trainerin Inka Grings den zweitletzten Test vor der WM in Neuseeland und Australien gegen die Weltnummer 77 aus Sambia nicht vorgestellt. Nach einer Katastrophen-Halbzeit retten die eingewechselten Spielerinnen um Seraina Piubel, Coumba Sow und Supertalent Iman Benay zwar noch das 3:3, aber Tatsache ist: Mit einer solchen Leistung wie am letzten Freitagabend in Biel ist das Ziel der Nati, das Überstehen der Gruppenphase, sehr, sehr schwierig zu erreichen.