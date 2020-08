vor 17min

«Name tönt nicht schweizerisch» «Wer sagt, es gibt bei uns keinen Rassimus, liegt falsch»

Der Luzerner Comedian Johnny Burn sagt, er werde seit seiner Kindheit immer wieder diskriminiert. Nach einem jüngsten Vorfall in einer Bank berichtet er von weiteren. Sogar schon als Kind habe die Polizei ihn kontrolliert.

von Martin Messmer

Johnny Burn (41) ist Komiker, Vater und Schweizer. Normalerweise kennt man ihn so: Lachend als Komiker auf einer Bühne. Doch ein Vorfall auf einer Bank in Luzern habe emotional stark aufgewühlt. Eine Mitarbeiterin habe zu ihm gesagt, als er statt seiner Identitätskarte nur einen Führerausweis habe vorweisen können, als er ein Konto eröffnen wollte: «Sie sehen nicht wie ein Schweizer aus und ihr Name tönt auch nicht schweizerisch.»

Darum geht es Johnny Burn fühlt sich von einer Bank rassistisch beleidigt.

Es ist bei weitem nicht der einzige Fall, in dem er diskriminiert worden sei. Er berichtet über ganz viele Vorkommnisse.

«Jetzt ist genug. Ich werde nicht mehr schweigen», sagt der Luzerner Künstler.

«Sie sehen nicht wie ein Schweizer aus und ihr Name tönt auch nicht schweizerisch»: Das habe eine Schalterangestellte in einer Bank in Luzern zu Comedian Johnny Burn gesagt, als er sich wegen eines neuen Geschäftskontos habe ausweisen sollen, aber nur einen amtlichen Führerschein habe vorlegen können, weil er seine Schweizer Identitätskarte nicht bei sich gehabt habe. Am Montagabend berichtete er darüber auf Facebook, ohne den Namen der Bank zu nennen. «Es geht mir um die Sache, nicht um die Bank.» Denn er erlebe im Alltag immer wieder, dass er ausgegrenzt werde. «Dabei möchte ich nur einer von euch sein», sagt Burn. Der Vorfall habe ihn emotional stark aufgewühlt.

Ein Post des Comedians vom 7. Juni zeigt, was er alles schon habe erleben müssen wegen seines Äusseren. Er wisse gar nicht mehr, wie oft er sich schon habe ausweisen müssen in seinem Leben. «Das erste Mal als Primarschüler, ich war mit meinem neuen Mountainbike auf dem Nachhauseweg von der Schule. Natürlich hatte ich keinen Ausweis auf mir als Kind. Aber ich musste mich gegenüber der Polizei rechtfertigen, weshalb ich dieses neue Velo besass. Ich habe es zum Geburtstag bekommen.»

Ich musste mich als Einziger ausweisen Johnny Burn

Oder dann einst im Appenzell, wo er als Seminarist auf Klassenfahrt war. «Ich musste mich als Fussgänger ausweisen. Als Einziger, als ich mit zwei weissen Lehrer-Seminaristen-Kollegen die Ortschaft erkundete.»

Weiter gehts in einem Einkaufszentrum in Stans. Dort sei er von Zivilpolizisten aufgefordert worden, sich auszuweisen. «Dutzende andere Jugendliche unmittelbar in meinem Umfeld haben sich ebenfalls dort aufgehalten und assen zu Mittag, wurden aber zum Glück nicht beim Essen gestört.»

Nächster Schauplatz: Löwenplatz in Luzern. «Vor der Bibliothek gönnte ich mir eine Lesepause und liess mich von der Sonne wärmen, bis ich von zwei Zivilpolizisten aufgefordert wurde, mich auszuweisen. Der amtliche Fahrausweis genügte ihnen nicht, ich durfte meine ID zeigen.»

Wir sind am Bahnhof in Lenzburg: «Ich sass ich mit zwei weissen, unbekannten Mitmenschen auf einer Bank und wartete auf meine Eltern. Ein Polizeiauto hielt an, eine Polizistin und ein Polizist stiegen aus und wollten meinen Ausweis sehen.»

Industriestrasse Luzern, Johnny Burn auf dem Weg zu einem Konzert. «Kurz nach 13 Uhr wurde ich von einer Polizeistreife im Auto gestoppt. Meine Hände musste ich auf meinen Oberschenkel stillhalten. Während ein Polizist neben meiner Autotür stand und mich fest im Visier hatte, funkte der andere Polizist mit der Zentrale und gab meine Personalien zur Kontrolle durch. Anschliessend wurde das Auto gefilzt.» Das «halbwegs Lustige» an dieser Geschichte sei gewesen, dass ihn einer der Polizisten mit «Herr Brun» angegrochen habe. Dabei heisst Johnny Burn bürgerlich Mav Bun. Er habe dem Polizisten dann gesagt: «Bun ist mein Name, brun bin ich.» Für diese Bemerkung habe er ins Röhrchen blasen müssen. «Das Resultat war negativ.»

Meine Freundin konnte den Toaster umtauschen, ich nicht Johnny Burn

Nicht nur mit der Polizei macht Burn indes negative Erfahrungen, sondern überall im Alltag. «Einmal wollte ich einen kaputten Toaster in einem Laden umtauschen lassen, obwohl ich den Kassenbon nicht mehr hatte. Man beschied mir, das sei nicht möglich. Eine Viertelstunde später ging meine Freundin mit dem gleichen Toaster und immer noch ohne Bon in diesen Laden, und der Toaster wurde problemlos ausgetauscht.»

Einmal, da wollte er in einem Luzerner Kiosk ein teures Hochglanz-Magazin kaufen. Als er es durchgeblättert habe im Kiosk, habe er der Verkäuferin gesagt: «Finger weg, das interessiert sie sowieso nicht.»

Auch in Basel hatte er ein negatives Erlebnis. Er ging mit seiner Schulklasse in ein Museum. «Sie haben mich gefragt, wo denn der Lehrer sei. Offenbar muss in der Schweiz ein Lehrer weiss sein.»

Es ist genug jetzt. Ich werde nicht mehr still sein. Johnny Burn

All das führt Johnny Burn darauf zurück, dass er dunkelhäutig ist. Er sagt: «Ich kann das alles nicht mehr hören. Es ist genug jetzt. Ich habe keinen Bock mehr in einer Gesellschaft zu leben, in der es immer noch einen Unterschied zwischen schwarz und weiss gibt. Ich werde jetzt nicht mehr still sein. Denn wer sagt, in der Schweiz gibt es kein Rassismusproblem, liegt falsch. Wenn wir jetzt nichts machen, spaltet sich unsere Gesellschaft.»