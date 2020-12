Bevor morgen die brisanteste Gruppe mit Gladbach, Real Madrid, Schachtar Donezk und Inter Mailand ausgespielt wird, kommt es heute zur Entscheidung in der Gruppe H. Paris St-Germain, RB Leipzig und Manchester United haben alle neun Punkten aus fünf Spielen geholt und damit noch Chancen auf die Qualifikation für die Achtelfinals. Eines der drei Teams muss sich nach den heutigen Partien mit Rang 3 begnügen und damit in der Europa League weiterspielen.

Das Duell zwischen den roten Bullen und den roten Teufeln ist also dementsprechend brisant. United schickte die Deutschen im Hinspiel im Old Trafford gleich mit einer 5:0-Packung nach Hause. Danach folgte für die Engländer jedoch die blamable Niederlage auswärts gegen Basaksehir. Doch auch Leipzig war gegen die Türken nicht ganz souverän. Alexander Sörloth schoss die Bullen in der 92. Minute zum 4:3 Auswärtssieg vor Wochenfrist.