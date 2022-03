Die Quali von Saudiarabien – Weiter gehts! Latifi out nach Crash – Rasmussen bisher der Schnellste

Am Freitag gab es am Rande des Rennens in Saudiarabien eine Raketen-Attacke. In der Folge wurde wild diskutiert, manche Fahrer überlegten sich einen Boykott. Aber: Die Formel 1 will trotz des Angriffs am Rennen festhalten – definitiv. Hier gibts alle Informationen zum Nachlesen.