Seit dem 16. Dezember sind Coiffeursalons in Deutschland geschlossen.

Angela Merkel lässt sich in der Corona-Pandemie die Haare von ihrer Assistentin schneiden.

Anders als in der Schweiz sind in Deutschland die Coiffeursalons seit dem 16. Dezember geschlossen. Das Haareschneiden ist dort deshalb zum emotionalen Thema geworden. Während Normalbürgerinnen und -bürger ihre Locken gezwungenermassen wachsen lassen müssen und auf Twitter über den Friseur-Lockdown witzeln, präsentieren sich beispielsweise Bundesliga-Fussballer Woche für Woche mit perfekt gestylten Frisuren.

Der deutsche Coiffeurverband sah sich sogar genötigt, einen offenen Brief an den DFB-Präsidenten Fritz Keller zu schreiben, in dem er sich darüber beschwerte. Eine Haare-Zweiklassengesellschaft? Mitnichten, wenn man dem deutschen Profi Felix Kroos (Eintracht Braunschweig) glaubt, der sich seine Haare von seiner Frau schneiden lässt.