Badpower

Wer sein Handy falsch einsteckt, riskiert, dass es zu schmelzen beginnt

Angreifer können Schnellladegeräte so manipulieren, dass sie zu viel Spannung weitergeben. Im Extremfall führt das dazu, dass angehängte Geräte in Flammen aufgehen. Die Schwachstelle haben chinesische IT-Experten entdeckt.

Schnellladegeräte können Handys in Flammen aufgehen lassen. (Video: Tencent/20M)

Schnellladegeräte können moderne Handys innerhalb von wenigen Minuten aufladen. Nun haben chinesische IT-Sicherheitsforscher entdeckt, dass sie ein potenzielles Risiko darstellen. Die Netzteile sind schlau, da sie mit den angehängten Geräten kommunizieren. Nur so erfahren sie, wie viel Spannung und Leistung sie weitergeben dürfen. Genau hier können sich Angreifer einklinken.

Sie könnten die sogenannte Firmware auf Ladegeräten so abändern, dass diese Kommunikation gestört wird. Konkret heisst das dann, dass das Netzteil deutlich mehr Strom abgibt, als es sollte. Im Extremfall können so Bauteile im Gerät schmelzen, oder es kann in Flammen aufgehen, wie ein Video der chinesischen Forscher des Tech-Giganten Tencent zeigt.