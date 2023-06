Erlinsbach (AG): Wer sein Kind «Fritz» tauft, bekommt Geld

Der Fritzverein in Erlingsbach im Kanton Aargau will den Namen Fritz wieder ein wenig mehr ins Bewusstsein werdender Eltern rufen. Den Verein gibt es seit 90 Jahren – doch er ist arg in Bedrängnis.

«Wir haben wenig Hoffnung, dass wir in Kürze wieder jüngere Fritzen rekrutieren können», erklärt der Präsident Fritz Bürgi gegenüber ArgoviaToday . Der Grund: Der Name liegt einfach nicht mehr im Trend. Doch das will der Fritzverein nun wieder versuchen zu ändern.

Einen Fünfliber für den Namen Fritz

Acht Fritzen in den letzten zwei Jahren

Ein Blick in die Liste der Vornamen der Neugeborenen in der Schweiz vom Bundesamt der Statistik zeigt: Im Jahr 2020 und 2021 wurden insgesamt acht Personen auf den Namen Fritz getauft.

Noah, Liam und Matteo liegen im Trend

Die Namen, die in der Schweiz für Jungen im Jahr 2021 am meisten vergeben wurden, sind laut Bundesamt für Statistik Noah, Liam und Matteo. Bei den Mädchen führten Mia, Emma und Elena die Rangliste an. Der männliche Vorname Noah, der bereits 2010, 2011 sowie von 2013 bis 2017 und 2020 am beliebtesten war, behielt 2021 wieder die Spitzenposition.