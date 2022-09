Pestizide: Wer seinen Garten mit Gift behandelt, soll dafür einen Kurs besuchen müssen

Die Geschichte geht so: Grüne-Ständerätin Maya Graf (BL) verlangt in einer Motion, dass private Gärtner kein Pestizid mehr verwenden dürfen. Das würde den Pestizideinsatz schweizweit um zehn Prozent reduzieren. Hobbygärtner kennten sich zu wenig aus und würden mit der laienhaften Anwendung des Gifts grossen Schaden anrichten, was auch der Bundesrat anerkenne, schreibt Graf.

Der Ständerat sagte Ja dazu, doch der Nationalrat schwenkte auf einen Kompromiss um, der von Bauernvertretern und der FDP eingebracht worden war: Private sollen Pestizid nur noch kaufen dürfen, wenn sie einen Kurs besucht haben. Damit sei die Vorlage so gut wie vom Tisch, befürchten Umweltverbände und Grüne im Parlament. Denn der Ständerat werde zu einer umständlichen, bürokratischen Kurspflicht in der Wintersession Nein sagen. Damit wäre der Vorstoss vom Tisch.

«Ein Trick, um die Vorlage zu versenken»

Das macht die Umweltschützer wütend: Die Kurspflicht sei ein Trick, um die Vorlage zu versenken. Dabei hätten die Bürgerlichen – allen voran der Bauernpräsident – 2021 versprochen, den Pestizideinsatz in der Schweiz zu senken. «Dass auch Private in die Pflicht genommen werden müssen, war ein Hauptargument im Abstimmungskampf», sagt der Berner Grüne-Nationalrat Kilian Baumann.

Kurspflicht wird als Chance gesehen

Dominik Waser ist anderer Meinung: «Erstens wird der Ständerat ohnehin Nein sagen zu einer so superbürokratischen Lösung. Zweitens wäre es ein Riesenaufwand, Hunderttausende Hobbygärtnerinnen und -gärtner in einen Kurs zu schicken und sie in Gartencentern an der Kasse zu kontrollieren.»