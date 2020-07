Wer sich diesen QR-Code tätowiert, darf lebenslang gratis ins Gym

Trainieren bis vor Mitternacht

Fit+ ist eine deutsche Fitnessstudiokette, die 2017 gegründet wurde. Die Kette kann dank Franchise-Lizenzen schnell wachsen. So gibt es in Deutschland 100 Studios in Städten und auf dem Land. Dabei setzt die Kette auf günstige Preise und lange Öffnungszeiten. Gründer und Geschäftsführer sind Björn Krämer und Torsten Boorberg. In der Schweiz steht das bisher einzige Studio in Buttikon SZ. Das Center ist von 6 Uhr bis 23 Uhr rund ums Jahr geöffnet.