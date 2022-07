Bildschirmgrosse News: Wer sich einloggt, kann in der App von 20 Minuten eine neue Ansicht wählen

Die 20-Minuten-App bietet ab sofort die neue Funktion My View. Sie zeigt individuelle Geschichten bildschirmfüllend an. Die Bedienung funktioniert per Wischbewegung.

Darum gehts

Ab sofort steht den eingeloggten Nutzerinnen und Nutzern in der App von 20 Minuten und 20 minutes eine komplett neue Ansicht namens My View zur Verfügung. Darin werden die Geschichten des Tages mit einem screenfüllenden Bild und der entsprechenden Schlagzeile grossflächig dargestellt.

Zur nächsten Geschichte wird - wie in Social Media üblich - geswipet und nicht gescrollt. Die Geschichten sind dabei auf die persönlichen Interessen gemäss vergangenem Nutzerverhalten abgestimmt. Um eine Filterblase zu verhindern, gewichtet und platziert die Redaktion in Folge die Inhalte wie üblich nach Relevanz.

Alternative zur klassischen Ansicht

My View ist eine Alternative zur klassischen Ansicht, die Userinnen und User weiterhin auswählen können. Die neue Ansicht richtet sich an Menschen, die Newsinhalte hauptsächlich via soziale Medien konsumieren. Nun finden sie auch in der App von 20 Minuten und 20 minutes die gewohnte Erfahrung.

My View steht nicht nur in Deutsch und Französisch zur Verfügung, sondern funktioniert auch in Kombination mit dem aktuell in neun Sprachen verfügbaren Multilanguage-Feature. Dieses übersetzt die redaktionellen Inhalte von 20 Minuten und 20 minutes automatisiert in die häufig in der Schweiz gesprochenen Sprachen.

Persönlich relevante News in der 20-Minuten-App

Mit My View wolle 20 Minuten ein Nutzungserlebnis schaffen, das sich an den Bedürfnissen der Userinnen und User orientiere, sagt Marco Di Bernardo, Chief Technology & Product Officer. «Neue Technologien ermöglichen uns die Inhalte so auszuspielen, dass sie persönlich relevant sind und den Userinnen und Usern dabei helfen, keine wichtigen Inhalte zu verpassen», so Di Bernardo.

Mit der Anzeige von Geschichten, die dem persönlichen Leserverhalten entsprechen, gewinnt die App an persönlicher Relevanz für die Nutzerinnen und Nutzer, wie 20-Minuten-Chefredaktor Gaudenz Looser sagt. «Um eine Filterblase zu vermeiden, folgen bewusst von der Redaktion gewichtete und platzierte Beiträge», so Looser.

Das ist 20 Minuten:

Die Nutzungsgewohnheiten, wie auch die Bedürfnisse der Userinnen und User, sind individuell verschieden und verändern sich stets, wie 20-Minuten-User-Experience-Designer Christoph Hirschbühl sagt. «Mit My View geben wir ihnen die freie Wahl, ob sie die klassische oder die neue My View-Ansicht bevorzugen», so Hirschbühl.