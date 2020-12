1 / 8 Vom 11. bis zum 13. Dezember wird der Kanton Graubünden in vereinzelten Regionen des Kantons auf freiwilliger Basis Massentests durchführen lassen. Getty Images/iStockphoto Man möchte eine Momentaufnahme über asymptomatische Personen erstellen, um nach Eingang der Testresultate gezielte Massnahmen zu ergreifen.(Symbolbild) imago images/Eibner Europa Die betroffenen Regionen sind Maloja, Bernina und das Unterengadin/Münstertal. Getty Images/iStockphoto

Die Massnahmen zur Eindämmung der Ansteckungszahlen in Graubünden wurde am Freitag verschärft. Nebst der Schliessung von Freizeiteinrichtungen und Gastrobetrieben möchte der Kanton Graubünden als schweizweit erster Kanton in vereinzelten Regionen Flächen- und Kontrolltests durchführen.

So soll vom 11. bis 13. Dezember in den Regionen Maloja, Bernina und in der Region Unterengadin/Münstertal die ganze Bevölkerung auf Covid-19 getestet werden. Das Testen wird auf freiwilliger Basis geschehen. «Die Tests sind freiwillig und kostenlos», sagt Daniel Camenisch von der Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons Graubünden. Diese Regionen wurden gewählt, da es sich bei der Region Maloja um eine Tourismusgrossregion handelt und man in der Region Bernina hohe Fallzahlen feststellt.

Man möchte mit den Flächentests eine Momentaufnahme über die Anzahl asymptomatischer Personen erstellen und nach Eingang der Testresultate gezielte Massnahmen ergreifen, schreibt der Kanton Graubünden in einer Mitteilung.

Insgesamt wohnen in den drei Regionen 37’400 Menschen. Man hofft auf die Solidarität der Anwohner dieser Regionen. «Je mehr Personen sich testen lassen, umso aussagekräftiger ist das Resultat. Da es sich um einen schweizweit ersten Pilotversuch handelt, fehlen konkrete Erfahrungswerte», so Camenisch. Jeder Test, beziehungsweise jedes Resultat, sei ein wichtiges Resultat. «Es wäre gut, wenn sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung testen lässt», sagt Rudolf Leuthold, Chef des Gesundheitsdepartements des Kantons Graubünden.

Im Nachbarland Österreich wurden seit letztem Wochenende in einzelnen Bundesländern Massentests durchgeführt. Die Regierung hofft, dass sich bis zum 13. Dezember mehrere Millionen Menschen testen lassen. Der Run auf Testzentren ist aber bislang ausgeblieben. So wurden am Samstag in Wien 22’000 Tests durchgeführt, obwohl Kapazitäten für 150’000 tägliche Tests bereitstehen würden. Deshalb erwägt die Regierung laut der «Kronen Zeitung», ein Belohnungssystem einzuführen. So soll bei der zweiten Testserie ab Januar 2021 jeder, der sich testen lässt, als Belohnung 50 Euro erhalten. Die Rechnung: 50 Euro «Corona-Geld» für alle, die den Antigen-Test durchführen lassen – das kostet zwischen 200 und 400 Millionen Euro. Jeder Lockdown wäre deutlich teurer.