Anreiz für Zwölf- bis 17-Jährige - Wer sich impfen lässt, erhält Gratis-Airpods

Kostenlose Kopfhörer in den USA, Clubnacht inklusive Impfung in Berlin: Weil sich das Impftempo an vielen Orten verlangsamt, versuchen Behörden spezielle Anreize zu schaffen.

Zwölf- bis 17-Jährige, die sich in Washington in den USA impfen lassen erhalten nach der ersten Dosis kostenlose Airpods. Zudem können sie ein Stipendium gewinnen. Einen anderen Anreiz für eine Impfung gibt es in Berlin. Dort kann man nach der Impfung

Darum gehts Je nachdem, wo man sich impfen lässt, erhält man Airpods oder Millionen.

So versuchen Behörden Anreize zu schaffen, um Zögerer zu überzeugen.

Wer zwischen zwölf und 17 Jahren alt ist und sich in Washington impfen lässt, erhält direkt nach der ersten Dosis kostenlose Airpods als Geschenk. Dies hat Muriel Bowser, die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, via Twitter verkündet. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, damit sich mehr junge Personen gegen Covid-19 impfen lassen. Weiter haben sie die Möglichkeit, iPads, iPhones und ein Stipendium in der Höhe von 25’000 Dollar zu gewinnen, wenn sie sich für eine Verlosung registrieren. Die Aktion läuft laut den lokalen Behörden bis am 30. September 2021.

Einen komplett anderen Anreiz für eine Impfung gibt es derzeit in Berlin. Dort wurde das Impfzentrum in der Arena Berlin kurzerhand in einen Club verwandelt. Anstatt erst nach Mitternacht, kamen die Besucherinnen und Besucher schon vor 20 Uhr zur «Langen Nacht des Impfens». Laut der deutschen Presseagentur Dpa gab es sogar eine lange Schlange. Die Aktion wurde vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Berliner Senat und der Clubcomission, einem Verband von Berliner Clubs, organisiert. Die nächsten Impfaktionen sollen am 11. und 13. August stattfinden. Laut DRK können sich im Zentrum auch Menschen ohne gültige Ausweispapiere impfen lassen.

Pizzas und Millionen

Als Anreiz bieten Behörden und Unternehmen den Geimpften jedoch nicht nur kostenlose Kopfhörer und eine Gratis-Clubnacht an. So hat beispielsweise der US-Bundestaat West Virginia im Juni ein Lotterieprogramm mit diversen Preisen gestartet. Zu gewinnen gibt es unter anderem Jagdgewehre, Schrotflinten, lebenslange Angel- und Jagdscheine, Pick-up-Trucks und eine Million Dollar in bar. Alle geimpften Bewohnerinnen und Bewohner von West Virginia durften sich anmelden, darunter auch solche, die sich schon vor mehreren Monaten hatten impfen lassen, wie der Gouverneur von West Virginia Jim Justice erklärte. Die Aktion endete am 4. August.

Anreize gab es auch im US-Bundestaat Kalifornien. Dort gab es 30-mal 50’000 Dollar für geimpfte Personen zu gewinnen, sowie sechs bezahlte Ferienaufenthalte. Auf Hawaii verteilten die Behörden Flugmeilen und ein Jahr Gratis-Pizza an Personen, die sich gegen Covid-19 haben impfen lassen. Auch Unternehmen wie Amazon haben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anreize geschaffen, damit sie sich impfen lassen. Bei der internen Lotterie gibt es Autos und einen Hauptpreis in der Höhe von 500’000 Dollar zu gewinnen.

