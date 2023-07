Feuerwerk: Basel erlässt neue Regeln, das musst du wissen

Dieses darf am 31. Juli und 1. August nur zwischen 18 Uhr und ein Uhr morgens des Folgetags abgebrannt werden. Und auch nur in bestimmten Zonen. So gilt im Umkreis von 200 Metern von Spitälern ein Feuerwerksverbot.

Die Basler Regierung hat es nicht an die grosse Glocke gehängt – möglicherweise bewusst. Am 1. Juli wurden im Kantonsblatt neue Polizeivorschriften zum privaten Abbrennen von Feuerwerk erlassen. Des einen Freud, ist des anderen Leid, wie der Regierungsrat in der amtlichen Meldung anerkennt. Um den entgegenstehenden Interessen gerecht zu werden, wolle man die Knallerei nicht gänzlich verbieten, sondern auf klar definierte Zeitfenster an den Feiern zum Bundesfeiertag und Silvester beschränken.