Coronavirus : Wer sich in Österreich nicht impfen lässt, zahlt bis zu 3600 Euro Strafgeld

Das neue Gesetz gilt ab Februar für alle mit Wohnsitz in Österreich. Für Schwangere und für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind Ausnahmen möglich.

Österreich will Anfang Februar als erstes EU-Land die Impfpflicht gegen das Coronavirus einführen.

Das Gesetz, das das Parlament wohl am 20. Januar beschliesst, sieht hohe Bussen vor.

Die Impfpflicht in Österreich soll für Personen ab 18 gelten.

Österreich will Anfang Februar als erstes EU-Land die Impfpflicht gegen das Coronavirus einführen. Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, den die Regierung am Sonntag in Wien vorstellte. Die Impfpflicht soll für Personen ab 18 und nicht wie bislang geplant ab 14 Jahren gelten.