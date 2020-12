Keinerlei Einschränkungen über die Festtage

Ansonsten verfolgt San Marino eine eher laxe Coronapolitik – gerade im Gegensatz zu Italien, von dem es vollständig umschlossen ist. So bestehen für die San Marinesen über die Festtage keinerlei Einschränkungen. Auch in die benachbarten italienischen Provinzen Emilia Romagna und Marche dürfen die Bewohner und Bewohnerinnen San Marinos reisen.

Umgekehrt bieten viele sanmarinesische Hotels Spezialangebote für Italiener an, die über die Festtage von weniger Restriktionen profitieren wollen. Luxushotels bieten Pauschalangebote an, in denen vom Buffet über die Live-Musik bis hin zu Openair-Veranstaltungen an Silvester alles inklusive ist. Das sorgt gerade im benachbarten Touristenort Rimini, der sich an die viel strikteren Corona-Regeln Italiens halten muss, für Unmut.