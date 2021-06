Guy Parmelin - Wer sich nicht impfen lässt, muss die Konsequenzen tragen

Wer sich nicht impfen lassen will, hat die Konsequenzen zu tragen, so der Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), der sich mit seiner Haltung gegen seine eigene Partei stellt. «Die eigene Freiheit stoppt dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Das ist eine Abwägung», zitiert ihn «Blick» .

Die SVP will dem Covid-Zertifikat enge Grenzen setzen, unterliegt damit aber so gut wie jedes Mal. In etlichen Bereichen soll das Zertifikat gemäss der bürgerlichen Partei nicht zum Zug kommen, beispielsweise für Restaurantbesuche, in Bars, Kinos oder Spitälern.