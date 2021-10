Basel – «Wer sich nicht impft, schadet der Fasnacht»

Für die Wagen-Clique Vogese Ruech ist eines klar: Ein drittes Mal wird die Basler Fasnacht sicher nicht ausfallen. Auf Facebook fordert die Clique Leute dazu auf, sich impfen zu lassen. Bereits über tausend User haben ihren Post geliket. «Wenn wir ein normales Leben wollen, müssen sich einfach so viele wie möglich impfen lassen», so der Vorstand der Vogese Ruech-Clique. Sie hätten zugeschaut, wie die Impfverweigerer immer lauter wurden, nun würde die Fasnachtsformation die Stimme erheben und sich klar positionieren.

«Die Impfquote in der Bevölkerung muss so schnell wie möglich erhöht werden. Wer sich nicht impft, schadet der Fasnacht. Wir rufen hiermit alle Fasnächtler auf, sich sofort impfen zu lassen», so Stefan Thürkauf von der Wagen-Clique Vogese Ruech gegenüber 20 Minuten. An der Fasnacht selber unterstütze die Clique alle Schutzmassnahmen, die die Regierung für notwendig halte.