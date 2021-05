Kanton Luzern - Wer sich nicht testen lässt, darf nicht mit ins Klassenlager

Das Luzerner Bildungsdepartement hatte eigentlich beschlossen, dass Klassenlager in Luzern verboten sind wegen Corona. Doch am Dienstag hat das Parlament nun das Verbot aufgehoben. (Symbolbild)

Klassenlager sollen für die Luzerner Schulen wieder erlaubt sein – dies hat der Kantonsrat am Dienstag an seiner Session beschlossen. Das Bildungsdepartement hat dazu nun die Rahmenschutzkonzepte angepasst und «überlässt den Entscheid zur Durchführung der Lager den Schulleitungen», wie der Kanton am Mittwoch mitteilte.



Die Bedingungen für die Lager orientieren sich an den schulischen Schutzkonzepten und berücksichtigen die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden sowie der freiwilligen Lagerbetreiber, etwa Pfadi Swiss, heisst es in der Mitteilung weiter. Konkret gelten im Kanton Luzern für Klassenlager nun folgende Regeln, wie der Mitteilung zu entnehmen ist:

-Teilnahme nur mit einem negativen Antigentest, Schnelltest oder PCR-Speicheltest, der maximal 72 Stunden vor Lagerbeginn durchgeführt wurde.