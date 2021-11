Wer sich selber heiss findet, friert weniger

Vor rund sechs Jahren gab Rapperin Cardi B eine ihrer vielen kleinen Lebensweisheiten zum Besten, die viral ging. In einem Video geht sie in einem superkurzen Cut-Out-Kleid durch einen Hotelflur und sagt, ganz in Cardi-Manier: «Es ist kalt draussen, aber ich sehe trotzdem geil aus – denn eine Hoe (auf Deutsch: N***e) friert nie.»