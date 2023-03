Zusammenziehen: Die besten Tipps einer Paartherapeutin

Es gibt gleich mehrere Herausforderungen: zu hohe Erwartungen, unsere Grundbedürfnisse nach Nähe und Verbundenheit versus Freiheit und Selbstverwirklichung . Viele Paare sind sich nicht bewusst, dass eine gut funktionierende Beziehung selten ein Selbstläufer ist, sondern eine Partnerschaft gehegt und gepflegt werden will. Wir investieren Zeit und Aufwand in unsere Gesundheit, Ausbildung, Karriere, Kindererziehung, Freunde – aber die eigene Beziehung soll ein Selbstläufer sein, in die man bitte keine extra Zeit investieren muss.

Wenn ein Partner zum anderen zieht. Die Person, die in der gewohnten Umgebung bleibt, ist im Heimvorteil. Der umziehende Partner hat das Gefühl, dass er oder sie alles aufgeben musste, und wirft das dem anderen oft vor. Zudem gelten oft nach wie vor die Regeln jenes Partners, welcher schon vorher in der Wohnung wohnte, während der Zugezogene sich anpassen muss. Ideal ist, wenn beide ihren Wohnsitz aufgeben und gemeinsam nach einem neuen Zuhause gesucht wird.

Lernen, die Perspektive des Partners einzunehmen – besonders dann, wenn Konflikte im Raum stehen. Während des Perspektivenwechsels ist nicht gefragt, wie man sich selbst fühlt und was die eigene Meinung ist, man taucht ein in die Persönlichkeit des Gegenübers. Besonders wichtig: Man muss mit der Perspektive des Partners nicht einverstanden sein, um sie zu verstehen.

Viele Probleme in einer Beziehung haben kaum etwas mit der Beziehung selbst zu tun, sondern mit dem eigenen Rucksack. Es lohnt sich, diesen zu kennen, regelmässig zu reflektieren und in die eigene Entwicklung zu investieren. Gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten, ist immens wichtig, mit jeder Auseinandersetzung lernt man dazu. Sollte diese Beziehung scheitern, so kann man das Erlernte in die nächste mitnehmen.