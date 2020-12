Österreich : Wer sich testen lässt, soll 50 Euro erhalten

Das Interesse an den Corona-Massentests in Österreich ist kleiner als im Vorfeld erwartet. Die Regierung überlegt sich nun, ein Belohnungssystem einzuführen.

Das Interesse der Bürger an den Corona-Massentests in Österreich ist bislang geringer als erwartet. In den ersten beiden Tagen liessen sich in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg nach einem ersten Überblick rund 300’000 Menschen auf das Virus untersuchen. Besonders die Teststationen in Wien waren nach Angaben der Stadt nicht ausgelastet. Am Samstag wurden 22’000 Tests gemacht, die Kapazität in der Hauptstadt liegt bei 150’000 täglich. Es wurden insgesamt nur wenige Infizierte gefunden. Von den knapp 160’000 in Tirol getesteten Menschen waren 417 positiv. Dies entspreche 0,27 Prozent, teilte das Land mit.