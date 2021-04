Hätte es Zuschauer im Stadion würde man wohl nach der Parade die Ziiigiiii-Schreie hören. So muss man sich auf den SRF-Kommentator verlassen, der Zigi in den höchsten Tönen lobt. Für die Fans sei er auf einer Stufe mit der St. Galler Bratwurst und Jörg Stiel. Was für eine Ehre für den Ghanaer.