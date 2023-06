Playoff-Final Women's Super League live: Servette – FCZ Frauen

FCZ-Youngster Alayah Pilgrim sagt: «Die Vorfreude ist riesig, ich stand noch nie in einem Finalspiel.» Die 20-Jährige wechselte vor einem Jahr vom FC Basel nach Zürich und überzeugte seither mit guten Leistungen. Wettbewerbsübergreifend schoss sie in 32 Spielen zehn Tore und bereitete drei weitere vor. «Der Titel würde mir sehr viel bedeuten», erklärt Pilgrim. «Es wäre mein erster. Ich würde diesen Moment nie mehr vergessen.»

Dass die Genferinnen und die Zürcherinnen im Final stehen, verwundert nicht. Es sind die besten Teams der Schweiz, die Quali schlossen sie auf Platz eins und zwei ab. Servette gewann in dieser Saison bereits den Cup. Keine Equipe erzielte mehr Tore als Genf und Zürich, keine Mannschaft erhielt weniger Gegentore. Dessen ist sich auch Pilgrim bewusst: «Servette ist kein einfacher Gegner, aber einer auf Augenhöhe.» Das grosse Plus der Zürcherinnen sei der Zusammenhalt. «Servette ist individuell sehr stark besetzt, am Ende zählt aber immer die Teamleistung. Darauf zählen und vertrauen wir», so Pilgrim.