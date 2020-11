Das Spiel zwischen Dortmund und Bayern ist das Aufeinandertreffen zweier Top-Torjäger. Lewandowski bei den Bayern und Haaland bei den Borussen tragen einen grossen Teil zum Erfolg ihres jeweiligen Teams bei. Mit zehn Toren und drei Assists in fünf Spielen zeigt Lewandowski einen überragenden Saisonstart und führt die Rangliste der Torschützen an. Auch Haaland ist bislang ein brandgefährlicher, effizienter Torschütze. Der zwanzigjährige Norweger war bereits fünf Mal erfolgreich. Besonders auszeichnen konnten sich die beiden Torjäger in der Königsklasse. Beim 6:2-Sieg der Bayern gegen RB Salzburg schoss Lewandowski zwei Tore, Haaland traf beim 3:0-Sieg des BVB gegen Brügge ebenfalls zweimal.