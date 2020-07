«Nazi-Sommercamp»?

Wer sind die blonden Mädchen, die in Sachsen marschieren?

Sie sind blond bezopft, laufen im Gleichschritt und tragen eine Uniform mit alarmierenden Abzeichen darauf. Manche vermuten dahinter «ein Nazi-Sommercamp in Ost-Sachsen».

Die Aktivistengruppe «Dresden nazifrei» zeigt die Fotos der beiden Gruppen auf ihrer Website und kommentiert: «Offenbar wird gerade ein Nazi-Sommercamp in Ost-Sachsen durchgeführt.» So sei «eine Gruppe junger Frauen in Rathen im Elbsandsteingebirge» beobachtet worden. Etwas später sei eine andere Gruppe in Dresden aufgetaucht, die dort am Neumarkt musiziert habe. «Beide gehören aufgrund der Kleidung und den Abzeichen am Oberarm der völkisch-nationalistischen Strömung an.»