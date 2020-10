15,1 flache Kilometer alleine im Kampf gegen die Uhr, dann steht der erste Träger des Rosa Trikots fest. In Sizilien beginnt an diesem Samstag der Giro d’Italia. Wegen der Corona-Pandemie startet das prestigeträchtige Etappenrennen diesmal nur eine Woche nach der Strassenrad-WM und knapp zwei Wochen nach Ende der Tour de France. Eigentlich hätte das Rennen bereits im Mai stattfinden sollen.

Der Auftakt

Die Favoriten

Die Entscheidung über den Giro-Sieg wird aber wohl erst in der letzten Woche fallen, wenn die schwierigen Hochgebirgsetappen warten. Zum Abschluss gibt es ein 15,7 Kilometer langes Zeitfahren mit Ziel in Mailand.

Das sind die vergangenen Sieger

Die Schweizer

Der neue Schweizer Rad-Held, Marc Hirschi, wird nicht am Giro teilnehmen. Es sind eher die Unbekannten, die in Italien in die Pedale treten. So starten Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Kilian Frankiny (Groupama-FDJ) und Danilo Wyss (NTT Pro Cycling). Zu den Favoriten zählt keiner von ihnen. Es kann aber gut sein, dass einer der drei Schweizer einmal zu einer Ausreissergruppe gehört oder gar einen Tagessieg einfahren kann.