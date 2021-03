Die (wegen der Pandemie virtuelle) Verleihung findet am 25. April statt respektive am frühen Montagmorgen, 26. April, Schweizer Zeit.

Maria Bakalova (24)

Nominiert als : beste Nebendarstellerin in «Borat Subsequent Moviefilm». Die Bulgarin dreht ihren ersten Film in den USA und heimst gleich eine Oscar-Nominierung ein. Für viele ist sie sogar der heimliche Star der «Borat»-Fortsetzung. Mit erst 24 Jahren schreibt sie Geschichte – noch nie zuvor war jemand aus Bulgarien für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Fun Fact : Ihr erstes Vorsprechen für den Film nahm sie auf dem Handy auf – und zwar live von der Abschlussfeier ihres Schauspielstudiums.

Steven Yeun (37)

Der gebürtige Koreaner ist vor allem TV-Zuschauern ein Begriff – oder zumindest ein bekanntes Gesicht. Er war unter anderem in «The Walking Dead» dabei. Im berührenden Einwanderer-Drama «Minari» spielt er einen Familienvater, dem der amerikanische Traum zu entgleiten scheint – ein starker Auftritt in einem starken Film.

Fun Fact : Yeun studierte Psychologie und Neurowissenschaften, schloss sich an der Uni aber heimlich einer Schauspiel-Truppe an.

Steven Yeun 2019 an einer Party in Los Angeles.

LaKeith Stanfield (29)

Nominiert als : bester Nebendarsteller in «Judas and the Black Messiah».

LaKeith ist so cool wie sein Name: Der Schauspieler und Rapper arbeitete früher als Model und fällt mit seinem ungewöhnlichen Style auf dem roten Teppich auf. Als Snoop Dogg in «Straight Outta Compton» zeigte er, was er kann, seither geht es stetig nach oben. Und jetzt winkt schon der Oscar.