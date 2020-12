Am Montagmorgen hielt die Stadtpolizei St. Gallen fünf Autos an.

Die Stadtpolizei St. Gallen macht auf die Gefahren von Schnee und Eis am Auto aufmerksam.

In der Stadt St. Gallen wurden am Montagmorgen fünf Autos angehalten.

Am Montagmorgen führte die Stadtpolizei St. Gallen an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden fünf Autos angehalten, die mit bis zu 30 Zentimeter Schnee auf dem Dach unterwegs waren oder die Sicht eingeschränkt war. Die Autofahrer mussten ihre Fahrzeuge von Schnee und Eis befreien, bevor sie die Weiterfahrt antreten konnten. Zudem wurden sie angezeigt, so die Stadtpolizei St. Gallen.