Landesverweis für rasenden Kosovaren - «Wer so fährt, nimmt einen tödlichen Unfall in Kauf»

Im September 2018 kam es in Liestal zu einem schweren Selbstunfall. Der 29-jährige Kosovare, der am Steuer sass, soll des Landes verwiesen werden.

Nicht einmal die Staatsanwaltschaft wollte den 29-jährigen Kosovaren ausschaffen. Sie warf ihm wegen des schweren Unfalls, den er im September 2018 verursacht hatte , zwar Gefährdung des Lebens vor – ein Katalogdelikt. Jedoch erkannte sie in ihm einen Härtefall. Der Unternehmer – er hat einen Autohandel – sei in der Schweiz, seit er drei Jahre alt ist und gut integriert, hiess es. Das Baselbieter Strafgericht sah das am Montag anders und verfügte einen Landesverweis von fünf Jahren.

Der Beifahrerin imponieren

Das brachte ihm einen Schuldspruch für die Gefährdung des Lebens seiner Beifahrerin sowie anderer Verkehrsteilnehmender ein, die er durch den Unfall herbeigeführt hat. «Wer so fährt, nimmt einen tödlichen Unfall in Kauf», sagte der Richter. Hinzu kam eine Verurteilung wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln durch die «massiv überhöhte Geschwindigkeit» und die Driftmanöver. Neben dem Landesverweis wurde ihm eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten mit einer Probezeit von vier Jahren auferlegt.

Verurteilter will sich wehren

Der Verteidiger des Kosovaren will gegen das Urteil vorgehen. Das sagte er nach Absprache mit seinem Mandanten am Montag. In seinem Plädoyer hatte er noch Freisprüche in allen Punkten gefordert. Einerseits könne die qualifizierte Geschwindigkeitsübertretung nicht nachgewiesen werden. Andererseits sei die Gefährdung des Lebens nur möglich gewesen, habe sich aber nicht verwirklicht. Nun wolle er das Urteil ans Kantonsgericht weiterziehen. Ausschlaggebend dürfte der unerwartete Landesverweis sein.