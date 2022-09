Energiekrise: Wer Solaranlagen hat, dem winkt in den nächsten Jahren viel Geld

1 / 8 Wer in Solaranlagen auf dem eigenen Dach investiert hat, der profitiert jetzt: Einerseits, weil er keinen teurer gewordenen Strom kaufen muss; anderseits, weil er den nicht gebrauchten Strom für einen deutlich höheren Preis ins Netz einspeisen kann. (Im Bild: Ein Unternehmen, bei dem Leute einander helfen, Solaranlagen auf dem Dach zu installieren und so die Installationskosten tief zu halten.) Tamedia Eine durchschnittliche Solaranlage auf einem Privathaus generiert pro Jahr ungefähr so viel Strom, dass der Besitzer nach Abzug des Eigenverbrauchs noch rund 1000 Franken jährlich dazuverdienen kann, da er den Strom zu einem höheren Preis verkaufen kann.



Tamedia Norbert Rücker, Energiespezialist bei Julius Bär, rechnet damit, dass die Krise einen Boom auslösen wird bei Photovoltaik-Anlagen. Davon profitierten nicht nur die Privaten, sondern auch die Ziele des Bundes betreffend Ausbau der erneuerbaren Energie rückten näher. privat

Darum gehts Die Energiekrise birgt nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Experten rechnen mit einem grossen Boom bei der Produktion von erneuerbaren Energien.

Das ist nicht nur gesamtgesellschaftlich von Vorteil, sondern je nachdem auch für den Einzelnen finanziell attraktiv.

Privatpersonen, die in den letzten Jahren in eine Solaranlage investiert haben, profitieren jetzt doppelt: Sie sparen durch die Eigenversorgung hohe Energiekosten und verdienen zusätzlich, weil sie den nicht gebrauchten Strom zu einem höheren Preis verkaufen können.

In den letzten Jahren wurde die Solarenergie in der Schweiz rasend schnell ausgebaut – doch seit einigen Monaten boomt sie wie verrückt. Im Jahr 2000 produzierten Solaranlagen in der Schweiz noch 11,2 Gigawattstunden, 2021 waren es über 2800. Die Schweiz produziert heute also rund 250 Mal so viel Solarstrom wie noch vor 20 Jahren.

Oder in Bildern gesprochen: Letztes Jahr gab es in der Schweiz Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von 3000 Fussballfeldern, das ist gegenüber 2019 eine Verdoppelung und gegenüber 2017 fast eine Verdreifachung. Und der Boom dauert an: Das Bundesamt für Energie (BFE) erwartet, dass dieses Jahr nochmals ein Gigawatt als Solarstrom-Leistung hinzukommt. Damit würden die Solaranlagen in der Schweiz insgesamt gegen 4500 Gigawattstunden produzieren. Das entspricht gemäss Bundesamt für Energie etwa sechs bis sieben Prozent des Gesamtverbrauchs von 58’000 Gigawattstunden.

Auch für den Einzelnen ist der Solar-Ausbau jetzt attraktiv: Wer investiert hat, zählt jetzt zu den Gewinnern. Bisher zahlten die Energieversorgungsunternehmen meist nur wenige Rappen pro Kilowattstunde Solarstrom, neu sind es bereits an die 20 Rappen oder mehr. Ein Einfamilienhausbesitzer mit einer Solaranlage von 70 Quadratmetern Fläche, die jährlich im Schnitt 9600 Kilowattstunden produziert, spart somit einerseits hohe Stromkosten, andererseits generiert er Einnahmen von rund 1000 Franken jährlich für den Strom, den er ins Netz einspeist.

«Jetzt schafft es der Markt über Nacht»

Norbert Rücker, Energieexperte bei Julius Bär, sagt: «Der Strom, den private Haushalte mit Solaranlagen bei Überproduktion ins Netz einspeisen, ist in den letzten Jahren mit teils lächerlich tiefen Preisen vergütet worden.» Das werde sich jetzt ändern: «Steigende Preise auf dem Strommarkt werden dafür sorgen, dass die Elektrizitätswerke höhere Preise bezahlen.»

Er rechnet damit, dass die Krise einen Boom auslösen wird bei Photovoltaik-Anlagen: «Davon profitiert die Energiestrategie 2050.» Weiter beschleunigen könne man diesen Ausbau durch eine vollständige Liberalisierung des Marktes: «Wenn Privathaushalte ihren Strom da verkaufen können, wo sie den besten Preis erzielen, ist das ein weiterer Anreiz, eine Photovoltaik-Anlage zu bauen.» Bei den Nachbarländern lasse sich beobachten, wie der freie Markt die Innovation befördert habe, sagt Rücker.

Auch Patrick Dümmler, Energie-Experte bei Avenir Suisse, sagt: «Der Spar-Anreiz ist gross, Energieeffizienz wird wirtschaftlich interessant. Der Energiemarkt schafft quasi über Nacht, was Hundertschaften von staatlich besoldeten Energieberatern in den letzten Jahrzehnten nur ansatzweise erreichten.»

Für Dümmler ist klar: «In den kommenden drei Jahren werden die Preise kaum runterkommen. Besitzer von Solaranlagen dürften also noch eine Weile von den hohen Preisen profitieren.» Wie hoch die Vergütungen noch steigen könnten, sei extrem schwer vorherzusagen. Voraussetzung für viel höhere Vergütungen seien eine komplette Öffnung des Marktes und intelligentere Systeme.

Dümmler erklärt: «An einem sonnigen Sommertag wird in ganz Europa sehr viel Solarstrom produziert. Dann hat dieser entsprechend wenig Wert.» Im Idealfall könnte ein Privathaushalt mit einer Photovoltaik-Anlage diesen Strom speichern, etwa in der Batterie des Elektro-Autos. «In der Nacht oder im Winter, wenn weniger Solarstrom produziert und mehr Strom benötigt wird, würden die Abnehmer mehr bezahlen. Könnte der private Produzent dann auch noch den höchstbietenden Abnehmer wählen, wären wohl auch bis zu 40 Rappen pro Kilowattstunde denkbar», sagt Dümmler. Leider sei die Schweiz weder technisch noch politisch nahe an diesem Idealzustand.



3000 Winderäder könnten es richten Der Bund sieht auch bei der Windenergie grosses Potenzial. «Theoretisch könnte fast die Hälfte des Schweizer Strombedarfs durch Windenergie gedeckt werden», sagt Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie. «Würden wir nur 30 Prozent davon nutzen, bräuchten wir dazu 1000 moderne Windräder.» Zum Vergleich: Im benachbarten Baden-Württemberg, das etwas kleiner ist als die Schweiz, sind knapp 800 Windenergieanlagen in Betrieb – in der Schweiz sind es 41.