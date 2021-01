Die Verfasser warnen vor Masken, die in Betäubungsmittel getränkt wurden.

Auf Whatsapp kursiert derzeit eine Warnmeldung aufgrund falscher Masken, die in Betäubungsmittel getränkt wurde.

Die Nachricht hört sich dramatisch an und verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Auf Whatsapp kursiert derzeit folgende Meldung. «Jetzt geschieht etwas Neues. Leute gehen von Tür zu Tür und verteilen Masken. Sie sagen: ‹es ist eine neue Initiative der lokalen Behörden›. Sie bitten dich, eine Maske aufzusetzen, um zu sehen, ob die Maske zu dir passt. Es ist mit Betäubungsmittel getränkt, danach rauben sie dich aus!» In der Nachricht heisst es weiter: «Denkt daran, liebe Freunde, dies ist eine kritische Zeit, die Menschen sind verzweifelt, die Kriminalitätsrate ist in der Corona-Zeit gestiegen.»