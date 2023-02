Spartageskarte: Die SBB schafft die Tageskarten der Gemeinden ab

Die Spartageskarten funktionieren als Tages-GA: Damit kann man für einen Tag in der ganzen Schweiz ÖV fahren.

An einer Pressekonferenz haben die SBB die neuen Spartageskarten vorgestellt.

Bei den Leserinnen und Lesern kommt diese Neuerung nicht gut an.

Bei den Leserinnen und Lesern in der 20-Minuten-Community kommt diese Änderung nicht besonders gut an. Der Unmut über die Preiserhöhung und die Einschränkungen ist gross. So schreibt User Weitsichtler: «Diese Preiserhöhungen werden langsam frech!», und Riverone meint: «Ein landesweites Gesamtkontingent? Das hat doch nichts mit Gemeindetageskarte zu tun. Das ist einfach ein neues Tageskarten-Angebot.»