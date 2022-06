Tschechien – Schweiz: Wer spielt für Nati-Star Xherdan Shaqiri gegen Tschechien?

Am Mittwoch gab Murat Yakin die Pressekonferenz. Unter anderem sagte der Nati-Trainer eben: «Wäre nicht sinnvoll, Shaqiri gegen Tschechien von Beginn an zu bringen.» Und: «Ich kann eine Menge erzählen, aber es ist wichtig, morgen einen guten Start zu haben. Auf unser Spiel und unsere Stärken fokussieren. Gute Umschaltphasen mit unseren schnellen Spieler. Wir haben gut trainiert – wir wollen nun am Donnerstag einfach mal loslegen. Ich sehe zudem auch kein Problem betreffend der Belastung unserer Spieler.»