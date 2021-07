Pegasus-Affäre - Wer spioniert die Handys von Politikern aus?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und mehrere Regierungsmitglieder waren laut «Le Monde» 2019 mögliche Ziele des an staatliche Stellen verkauften Spähprogramms des israelischen Unternehmens NSO.

Die israelische Firma NSO stellt die Software Pegasus her, mit der nach Recherchen eines internationalen Journalistenkonsortiums Smartphones von Journalistinnen, Menschenrechtlern, Politikerinnen und Geschäftsleuten ausgespäht worden seien.

Pegasus nutzt Sicherheitslücken in Smartphone-Software, um weitreichenden Zugriff auf Daten zu erlangen.

Die mögliche Ausspähung der Mobiltelefone zahlreicher Staatschefs , Staatschefinnen, Journalistinnen und Journalisten mit der Überwachungssoftware Pegasus hat die internationale Gemeinschaft alarmiert. Was ist Pegasus, wie kam die Affäre ans Licht? Die brennendsten Fragen im Überblick:

Was ist Pegasus?

Pegasus ist eine hochentwickelte Spähsoftware aus Israel. Sie ist in der Lage, infiltrierte Mobiltelefone in Echtzeit auszuspähen und die Verschlüsselung von Messenger-Diensten wie Whats a pp oder Signal zu umgehen. Die israelische NSO Group verkauft das Programm nur an staatliche Behörden – offiziell zum Zweck der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität.